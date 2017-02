"Klassik unter Sternen" mit Willkommens- Gruß

"Es ist eine Herzensangelegenheit", erzählte sie über "Klassik unter Sternen" (am 5. Juli in Göttweig), das heuer zum zehnten Mal stattfindet. Zum fünften Mal findet der Opern- Event am 8. Juli in Kitzbühel (hier heißt er "Klassik in den Alpen") statt, also ein dicht gedrängter Terminplan für sie.

Elina Garanca mit ihrem Ehemann Karel Mark Chichon Foto: Starpix/Alexander TUMA

"Ja, mittlerweile haben mein Mann und ich ja auch schon die Kinder mit", so die Diva, die zu Adabei zur Netrebko- Ehrung sagte: "Ich bin seit 2013 Kammersängerin. Da kann man nur 'Willkommen im Klub', sagen. Als wir ganz jung waren, dachten wir immer, dass das ein Titel nur für ältere Damen ist. Jetzt sind wir selbst an der Reihe!"

Adabei Norman Schenz, Kronen Zeitung