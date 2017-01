Kit Harington: "Beim ersten Sex war ich zu jung"

In der Kultiserie "Game of Thrones" erlebt sein Charakter Jon Snow den ersten Sex in einer Höhle mit Wildlingsfrau Ygritte, gespielt von seiner Lebensgefährtin Rose Leslie. Im wahren Leben sei es weniger aufregend gewesen, verriet der 30- Jährige dem "Elle"- Magazin.

Kit Harington jenseits der Mauer in einer Szene aus "Game of Thrones". Foto: Viennareport

"Es war weniger seltsam als in einer Höhle. Es war ein typisches Teenagerding, auf einer Party. Aber ich war wahrscheinlich viel zu jung", erzählte der Star.

Auf die Nachfrage, ob er damals vielleicht Dreizehn gewesen wäre, erklärte Harington: "Nein, aber nah dran." Dann fügte er hinzu: "Ich denke, das Mädchen und ich wollten es einfach machen. Entweder hört man auf oder macht es richtig, oder du bist jung und beschließt, das Problem einfach aus der Welt zu schaffen."