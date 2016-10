Kims Bodyguard hat eine Million Euro Schulden!

Weil Pascal Duvier seine Chefin nicht vor dem Raubüberfall in Paris schützen konnte, ist der deutsche Bodyguard in die Schlagzeilen geraten. Die "Daily Mail" hat jetzt auch in seiner Vergangenheit gegraben - und dabei kam heraus, dass Duviers Firma vor zehn Wochen in Deutschland Konkurs angemeldet hat.

ProtectSecurity Sicherheitsdienste GmbH, deren Sitz in Eppelheim im deutschen Baden- Württemberg liegt, hat laut Gerichtspapieren 1.093.518 Euro Schulden. Duvier wird in dem Verfahren als Geschäftsführer aufgelistet. Ein Anwalt der Gläubiger verrät der britischen Zeitung: "Es gibt riesige Außenstände und eine große Anzahl von Gläubigern. Wie viele es sind, wissen wir noch nicht."

Duvier besitzt seit 19 Jahren seine Security Firma, zu deren Kunden laut seiner Webseite Stars wie Justin Timberlake, Christina Aguilera, Lana del Rey und Katy Perry gehörten. Für sein Büro in Deutschland zahlt er 400 Euro Miete. Laut Gerichtspapieren ist das Unternehmen des 43- Jährigen nun "nicht mehr in der Lage, ausstehende Zahlungen zu leisten". Das Gericht in Heidelberg beauftragte einen Anwalt, der die Finanzen von ProtectSecurity überprüfen soll.

... dafür mit vier Millionen Dollar teurem Ring am Finger ...

Duvier, der sich bislang gerne und häufig auf Facebook und Instagram zur Schau gestellt hatte, ist seit dem Überfall auf Kim Kardashian abgetaucht. Er stellte alle seine Social Media- Konten auf privat.

Kim Kardashian liebte es, ihren Schmuck, darunter ihren 4-Millionen-Ring, auf Instagram zu zeigen.

Als Kim Kardashian in ihrem Luxusapartment, das zum noblen "L'hotel de Pourtales" in Paris gehört, überfallen wurde, passte Duvier auf ihre Schwestern Kourtney und Kendall auf, die zu diesem Zeitpunkt im Nachtklub "L'Arc" ausgelassen feierten. Weil den Dieben innerhalb von sechs Minuten ein Millionencoup gelungen ist, prüfen die Ermittler im Fall nun, ob es sich um einen Insider- Job gehandelt haben könnte. Möglicherweise, so berichteten US- Medien, könnte auch einer der Bodyguards an dem Raub beteiligt gewesen sein. Ob Kims persönlicher Leibwächter Duvier durch seine Firmenpleite näher in den Fokus der Ermittlungen rückt, ist bislang unklar.

