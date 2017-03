Kim: Räuber überwachten mich über Social Media

Kim Kardashian (36) ist überzeugt, dass die Männer, die sie im Oktober in Paris überfallen haben, ihr Verhalten über soziale Medien überwacht haben. "Es gab wahrscheinlich eine Gruppe von Kerlen, die uns die ganze Reise über gefolgt sind", sagt sie in einem Teaser- Video für die neue Staffel der Reality- Serie "Keeping Up with the Kardashians". Das Video wurde am Mittwoch veröffentlicht.