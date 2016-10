Kim Kardashians Verlobungsring war nur geliehen!

Kim Kardashians Verlobungsring um vier Millionen Euro und weitere Präziosen um rund sechs Millionen Euro: Das war die fette Beute, die die Diebe, die Anfang der Woche in ihr Luxus- Apartment in Paris eindrungen, mitgehen ließen. Doch jetzt kommt heraus: Das teure Geschmeide gehörte der Reality- TV- Darstellerin gar nicht!

Kim Kardashian liebte es, ihren Schmuck, darunter ihren 4-Millionen-Ring, auf Instagram zu zeigen. Foto: Viennareport

Kim Kardashian ohne BH, dafür mit vier Millionen Dollar teurem Ring am Finger ... Foto: Viennareport

Auch Verlobungsring war nur geliehen

Wie die "Bild am Sonntag" nun aber aufdeckte, soll Kims Ehemann Kanye West die Juwelen von Designerin Lorraine Schwartz als Leihgabe erhalten haben, die seine Frau dann werbeträchtig auf ihrer Instagram- Seite promoten durfte. Auch der Verlobungsring, den Kanye West seiner Ehefrau 2013 an den Ringfinger steckte, soll damals nur eine Leihgabe gewesen sein. Den vier Millionen Euro teuren Ring, der jetzt von den Dieben in Paris gestohlen wurde, hat der Rapper seiner Liebsten allerdings erst vor Kurzem geschenkt - und vermutlich auch selbst bezahlt.

Kim Kardashian Foto: Viennareport

Kim Kardashian und Kanye West Foto: AP

Im Grunde gestaltet sich Kim Kardashians Leben fast ausschließlich so: Sie postet Bilder aus ihrem Privatleben, zeigt ihren neuen Schmuck, neue Schuhe, neues Make- up oder eine neue Handtasche ihren 84 Millionen Instagram- Fans bzw. ihren 48 Millionen Twitter- Followern - und sofort wird jedes Stück zum Trend. Kein Wunder, dass Designer der 35- Jährige einfach alles zur Verfügung stellen. So ein Werbewert ist nämlich einfach unbezahlbar. Und auch ihren Verlobungsring hat Kim Kardashian nur Tage vor dem Überfall stolz auf Instagram präsentiert.

Kim Kardashian Foto: Viennareport

Kim Kardashian Foto: Viennareport

Angst, dass Kinder entführt werden

Doch wer ist für den Raub verantwortlich? Die Polizei geht jeder Spur nach, berichten US- Medien. Mittlerweile glauben die Ermittler, dass sich der Täter in Kardashians Umfeld befinde. So verriet ein Freund: "Sie weiß nicht, wem sie trauen kann. Kims Team hat interne Ermittlungen eingeleitet. Assistenten werden befragt und Handys durchsucht. Sie schließen langsam Leute aus."

Foto: Viennareport

Kim Kardashian im Bikini Foto: Viennareport

Die West- Familie steht mittlerweile unmittelbar davor, ihr Personenschützer- Team zu vergrößern, besonders zugunsten der Sicherheit ihrer kleinen Kinder North und Saint. Ein Vertrauter der Familie weiß, was Kims größte Sorge ist: "Sie hat am meisten Angst davor, dass ihre Kinder entführt werden könnten. Sie merkt, dass sie 24- Stunden- Schutz und bewaffnete Wachleute braucht." Auch die Dreharbeiten zu "Keeping Up With the Kardashians" wurden bis auf Weiteres auf Eis gelegt.