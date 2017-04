Kim Kardashians Foltertod wird verfilmt

Der 56- jährige Autor sah sich genötigt, ein Buch zu schreiben, um sich an den Kardashians zu rächen. Was ihn geärgert hat? Die TV- Klan ruiniere seiner Meinung nach das Fernsehen.

Kim, Khloe und Kourtney Kardashian bei einem Lingerie-Fotoshooting

"Kardashians töten die Schauspielkunst"

Gegenüber der Zeitung "Daily Star" erzählt er: "Es gibt Menschen in Hollywood, die wütend darüber sind, was mit unserem Geschäft dank dem Reality- Fernsehen passiert ist. Die Kardashians töten die Schauspielkunst, daher müssen sie getötet werden."

Tache beschreibt sein Buch als "Satire". Er beteuert laut "Bang News", er habe die Handlung bereits sechs Monate vor dem Raubüberfall in Paris geschrieben. Kim wurde dort im Oktober 2016 bedroht und ausgeraubt. Der Autor findet nicht, dass seine Arbeit unsensibel gegenüber Kim sei. "Fühle ich mich schlecht, dass Kim im Buch als Geiselopfer herhalten muss? Überhaupt nicht."

Kim Kardashian (l.),Polizisten vor dem "L'Hotel de Pourtales" (r.)

Kim Kardashian

"Für eine kurze Zeit verschwinden"

Die Mutter der dreijährigen North und des 16 Monate alten Saint erzählte kürzlich in "Keeping Up with the Kardashians", dass sie aus der Öffentlichkeit "verschwinden" möchte, nachdem sie in Paris ausgeraubt wurde. Die brünette Schönheit kämpft seitdem mit Angstzuständen. Sie musste sogar einmal den Auftritt ihres Ehemanns Kanye West früher verlassen, weil es ihr nicht gut ging. "Ich möchte nur für eine kurze Zeit verschwinden. Ich muss das tun, was mir gut tut." Kim sei froh gewesen, diesen Raubüberfall durchgestanden zu haben, da es eine "Erfahrung war, die ihr Leben verändert" habe.

Kim Kardashian und Kanye West

Kim Kardashian