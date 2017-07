Kim Kardashians Babymama muss Fötus stimulieren

Unter anderem soll die Musik, die das Baby im Bauch zu hören bekommt, "entspannter R'n'B" sein, kein Hip Hop, in dem wild geflucht wird.

Leihmutter muss Fötus stimulieren

Auch bei der Ernährung gibt es natürlich Einschränkungen, so soll sie keine komplexen Kohlenhydrate zu sich nehmen. Der Gipfel ist dann aber die Ansage, dass die Dame doch bitte zwei weitere Sprachen lernen soll und zwar Französisch und Chinesisch. Ein Insider erklärt: "Kim glaubt, dass Sprachen lernen das 'Gehirn' des Fötus stimuliert."

Die Leihmutter musste außerdem versprechen , während der Schwangerschaft nicht zu rauchen, zu trinken oder Drogen zu nehmen. Außerdem darf sie keine heißen Bäder nehmen oder in die Sauna gehen, keine Haarfärbemittel verwenden oder mehr als einen koffeinhaltigen Drink pro Tag zu sich nehmen. Auch roher Fisch ist verboten.

Die "Keeping Up With The Kardashians"- Darstellerin und der Rapper haben bereits die vierjährige North und auch der kleine Saint ist schon 19 Monate alt ist. Die Ärzte haben ihr davon abgeraten, weitere Kinder zu bekommen.

Will wieder Baby in Familie haben

Ein Insider verriet gegenüber dem "People"- Magazin, warum es den beiden nicht schnell genug gehen kann: "Nachdem Saint geboren wurde, erfuhr Kim, dass sie kein weiteres Kind bekommen könne, weil es zu gefährlich sei. Und es war für sie okay. Sie war mit zwei Kindern zufrieden. Doch obwohl Kanye das alles wusste, hat er immer über mehr Kinder gesprochen. Er hätte eine Familie mit fünf oder sechs Kindern, wenn es nach ihm ginge. Kim würde es niemals zulassen, selbst wieder schwanger zu werden, aber sie denkt, ihre Kids seien so schnell groß geworden und sie vermisst es, ein Baby in der Familie zu haben."

