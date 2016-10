Kim Kardashian und ihre Schwestern drehen wieder!

Wie mehrere US- Medien melden, sei Kim Kardashian knapp drei Wochen nach dem bewaffneten Raubüberfall auf sie in einer Pariser Luxusresidenz, bei dem sie geknebelt und gefesselt worden war, nun erstmals wieder bei Dreharbeiten für die Serie "Keeping Up With The Kardashians" gesehen worden.

Kim Kardashian und Kanye West Foto: Viennareport

Die 36- Jährige wurde Donnerstagabend mit einem Kamerateam im Schlepptau auf dem Weg zu einem Konzert ihres Ehemannes Kanye West in Los Angeles ertappt. Zuvor hatte sich die Mutter zweier Kinder eine Auszeit erbeten, um sich von der Horrornacht in Paris zu erholen. Als fünf als Polizisten verkleidete und vermummte Männer sie am 3. Oktober in einem Pariser Apartmenthotel überfielen, war das Starlet in Todesangst gewesen. Auch hatte sie befürchtet, vergewaltigt zu werden. Schreckensbilder, die ihr nicht mehr aus dem Kopf gingen.

In diesem Apartmenthotel in Paris wurde Kim Kardashian überfallen. Foto: Viennareport, EPA

Derzeit befindet sich der Star in therapeutischer Behandlung, wie ein Insider verriet: "Es ist schlimmer, als sich das alle vorstellen. Sie leidet an schweren Panikattacken, sie weigert sich, allein zu sein. Immer wieder erinnert sie sich an den Überfall, sie hat Albträume. Sie ist ein nervöses Wrack. Besonders spät in der Nacht wird sie sehr ängstlich."

Nur Tage vor dem Überfall trug Kim Kardashian den Kreuz-Anhänger, der jetzt wieder aufgetaucht ist. Foto: Viennareport

Dass sie trotz allem wieder vor der Kamera steht, bestätigte unterdessen auch Kardashians Sender: "Die Produktion von 'Keeping Up With The Kardashians' wurde wieder aufgenommen", so ein Sprecher von "E!".

Ist hier etwa einer der Kardashian-Räuber auf der Flucht zu sehen? Foto: Viennareport, YouTube.com

Die Ermittler in Paris tappen unterdessen immer noch im Dunkeln, wer den Überfall auf den Star verübt hat. Auch vom geraubten Schmuck im Wert von knapp neun Millionen Euro fehlt jede Spur. Der Chefermittler in dem Fall, Christian Sainte, erklärte, dass mittlerweile 100 Polizisten an dem Fall arbeiten würden. Er gestand aber auch ein, dass er, als nach dem Überfall sein Handy klingelte, keine Ahnung hatte, welch prominenten Fall er gerade übernommen hatte. Er habe Kim Kardashian erst einmal googeln müssen ...

Kim Kardashian Foto: Viennareport

Kim Kardashian Foto: Viennareport