Kim Kardashian: Übler Fehltritt von Kanye West

Die 36- jährige Kim Kardashian ist seit dem Raubüberfall auf sie in Paris psychisch labil und voller Ängste. Ihr Ehemann Kanye West scheint das Trauma seiner Frau nicht ernst zu nehmen. Wie sie in der neuesten Folge von "Keeping up with the Kardashians" ihrer Mutter Kris Jessern und ihrer Schwester Kourtney schildert, sei West der Grund für schlimme Flashbacks und schlaflose Nächte. Nach einem Konzert habe er sie zu Tode erschreckt. "Ich bin völlig ausgerastet! Ich habe ihn ein Arschloch genannt", sagt sie.

Der Déjà- vu- Moment hinterließ Tränen und Panik, weil Kims Ehemann Kanye West spät abends nach Hause kam. "Er kam um drei Uhr morgens in unser Haus und das zur selben Zeit, als der Raubüberfall geschah.. …ich hörte Schritte und schrie laut…", erzählte Kim Kardashian ihrer Mutter angsterfüllt.

Kim Kardashian und Kanye West Foto: Walker/face to face

Laut eines Berichts im Magazin "InTouch" soll die Episode sogar zur Folge gehabt haben, dass Kim kurz davor steht, die Scheidung einzureichen. Ein Insider wird laut "Enterpress News" zitiert: "Sie hat bereits mit ihren Anwälten gesprochen, die den Antrag bereits vorbereitet haben. Sie leben eh schon seit Monaten getrennt." Das einzige, was sie laut des Berichts noch davon abhalten soll, das Aus endgültig zu besiegeln: "Sie kann den Gedanken nicht ertragen, dass sie öffentlich durch die nächste Scheidung bloßgestellt wird. Doch sie weiß auch nicht, wie lange sie es noch in einer zerbrochenen Ehe aushält."

