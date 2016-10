Kim Kardashian: Polizei immer mehr unter Druck

Am 3. Oktober wurde das Starlet in Paris in einer Luxusresidenz für Reiche überfallen und ausgeraubt. Zwei Männer verschafften sich Zugang zum Zimmer, drei weitere sollen involviert gewesen sein. Der Reality- TV- Star wurde mit einer Waffe bedroht, geknebelt, gefesselt und im Bad eingesperrt. Dabei erbeuteten die Täter Schmuck im Wert von über 10 Millionen Euro.

Nur Tage vor dem Überfall trug Kim Kardashian den Kreuz-Anhänger, der jetzt wieder aufgetaucht ist. Foto: Viennareport

Laut "TMZ" soll ein einziges Beweisstück in der Nähe des Hotels gefunden worden sein. Ein 30.000 Euro teures Kreuz aus Platin mit Diamanten wurde demnach von einem Fußgänger entdeckt. Dieses wird oder wurde auf DNA- Spuren untersucht. Bisher wurde nicht bekannt, ob solche auch tatsächlich gefunden wurden. Allerdings sollen die Ermittler im Fall Kardashian davon überzeugt sein, es mit einer hochprofessionellen Diebesbande zu tun zu haben, die mit der verlorenen Kette eine falsche Spur legen wollte.

Kim Kardashian postete immer wieder Fotos ihres Schmucks auf Snapchat, Instagram und Facebook. Foto: Viennareport

Kim Kardashian mit ihrem Bodyguard Pascal Duvier Foto: Viennareport

Auch könnte die Wahrscheinlichkeit noch bestehen, dass sich ein Täter in Kardashians Umfeld befindet. So verriet ein Freund: "Sie weiß nicht, wem sie trauen kann. Kims Team hat interne Ermittlungen eingeleitet. Assistenten werden befragt und Handys durchsucht. Sie schließen langsam Leute aus."

Aus Angst um die Sicherheit ihrer kleinen Kinder North und Saint sollen die 35- Jährige und ihr Ehemann Kanye West mittlerweile eine Security- Eskorte, die es mit der des Präsidenten aufnehmen kann, angeheuert haben. Das ist keine Übertreibung. Denn zu den neuen Bodyguards der Reality- Show- Schönheit gehören schwer bewaffnete Ex- Mitglieder des Secret Service. Außerdem sollen auch ehemalige Soldaten einer israelischen Eliteeinheit für die Sicherheit des Kardashian- Klans sorgen. Laut Insidern wurden auch die Fahrzeuge der Kardashians nachgerüstet und sollen jetzt wie die Wagen von Staatspräsidenten "gepanzert" sein.

Security-Männer vor dem Gebäude, in dem Kim Kardashian in New York mit ihrer Familie wohnt. Foto: AP

Kim Kardashian und Kris Jenner mit North und Saint in Los Angeles Foto: Viennareport

