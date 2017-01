Kim Kardashian nach 13 Wochen zurück auf Instagram

Kim Kardashian hat 49,3 Millionen Anhänger im Kurzmitteilungsdienst Twitter und 89,6 im Fotodienst Instagram. Seitdem sie Anfang Oktober in einer Pariser Luxusresidenz überfallen und ausgeraubt worden war, hatte sie sich nicht mehr über die sozialen Medien gemeldet. Das allerletzte Foto, das sie vor dem Raub postete, war dieses:

Doch mit der Ruhe scheint es jetzt vorbei zu sein. Am Dienstag lud die Kurven- Queen endlich wieder ein Foto auf Instagram, das sie gemeinsam mit ihren Kindern North und Saint sowie Ehemann Kanye West zeigt. Der hatte im im November ja einen Zusammenbruch erlitten und war in eine Klinik eingeliefert worden. Anschließend machten Gerüchte um eine Ehekrise bei den Kardashian- Wests in den Medien die Runde. Ist das der Grund, warum Kim sich gerade für dieses Foto, das sie schlicht mit dem Wort "Family" betitelte, zurückmeldet?

Denn offenbar ist nichts dran an den Gerüchten. Im Gegenteil: Nach der Krise rund um den Überfall in Paris und Kanyes Zusammenbruch scheint die kleine Familie stärker denn je zusammenzuhalten. Und dass die vier im Grunde auch nur eine ganz normale Familie sind, erkennt man spätestens in dem Clip, den es auf Kim Kardashians Webseite zu sehen gibt . Da freuen wir uns jetzt schon auf Nachschub ...