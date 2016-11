Kim Kardashian muss Kanye West füttern

Wie lang Kanye West seit seinem Zusammenbruch letzte Woche noch im Krankenhaus bleiben muss, ist derweil unbekannt. Nachdem der Rapper am 21. November sein Konzert in Sacramento abgebrochen hatte, wählte sein Leibarzt den Notruf, ließ West laut "TMZ" zu seiner eigenen Sicherheit ins Spital liefern.

Foto: AP

Eigentlich war vorgesehen, dass der Musiker schon am Montag wieder nach Hause gehen dürfe. Laut Promi- Plattform gehe es Kanye aber immer noch so schlecht, dass die Ärzte ihn nicht nach Hause schicken können."Kanye bemüht sich sehr, wieder auf seine Beine zu kommen", weiß ein Insider. "Doch er wurde noch nicht entlassen, weil die Ärzte der Meinung sind, dass er sich noch mehr erholen muss."

Kim muss Kanye füttern

Unterdessen versucht Kim Kardashian, ihrem Ehemann so gut wie möglich unter die Arme zu greifen. Dabei sitzt ihr selbst der Vorfall von Paris noch in den Knochen. Die Reality- Darstellerin kümmert sich liebevoll im Krankenhaus um ihren Partner, indem sie sich neben sein Bett legt und ihn ab und zu füttert. Ein Insider verriet: "Kim war wundervoll. Sie wusste, dass er nicht so wie bisher weitermachen konnte." Der Insider erklärte: "Sie war eine unglaublich aufopfernde Ehefrau. Er hat Glück, dass er sie hat."

Kim Kardashian, Kanye West Foto: Viennareport

Seine Welttournee hat Kanye West bereits abgesagt. Doch nicht nur das: Die Kardashian- Familie hat mittlerweile auch alle Drehs für ihre Reality- Show "Keeping Up With The Kardashians" gestoppt. Bis zum Jahresende soll keine einzige Szene mehr abgedreht werden.