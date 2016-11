Kim Kardashian könnte bei dritter Geburt verbluten

Der Wunsch von einer großen Familie wird für Kim Kardashian und Kanye West wohl nicht in Erfüllung gehen - jedenfalls, wenn die 36- Jährige auf den Rat ihres Arztes hört. In der aktuellen Folge von "Keeping Up With The Kardashians" riet dieser der Reality- TV- Darstellerin nämlich von einer dritten Schwangerschaft ab, da er fürchte, sie könne bei einer weiteren Geburt im Kreißsaal verbluten.