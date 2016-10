Kim Kardashian flüchtet nach Los Angeles

Kim Kardashian ist immer noch schwer traumatisiert, heißt es. Fast eine Woche lang sperrte sich der Realitystar in seinem Apartment in New York ein. Am Donnerstag gab's schließlich das erste Lebenszeichen von Kim: Gemeinsam mit ihren zwei Kindern North (3) und Saint (elf Monate) jettete die 35- Jährige von New York nach Los Angeles.

Kim Kardashian und Kris Jenner mit North und Saint in Los Angeles Foto: Viennareport

Paparazzi erwischten die Reality- TV- Darstellerin, als diese gut versteckt unter einem Kapuzenpulli und einer Baseball- Kappe gemeinsam mit ihrer Mutter Kris Jenner und den Kids gerade den Privatjet verließ. Insider verriet "US Weekly": "Sie fühlt sich sicherer in Los Angeles und will nur mit ihrer Familie zuhause sein."

Kim Kardashian Foto: Viennareport

Kim braucht nach Horror von Paris Therapeuten

Doch nicht nur der Horror von Paris sitzt Kardashian tief in den Knochen. Wie ein Insider gegenüber "E!Online" verrät, fühle sie sich gekränkt, dass sich viele nach dem Raubüberfall, bei dem ein Diamantring im Wert von vier Millionen Euro und rund sechs Millionen Euro teurer Schmuck entwendet wurden, über sie lustig machen: "Für sie ist es verrückt, dass die Leute auch nur für eine Minute denken, die Geschichte sei erfunden worden. Sie glaubt, dass niemand sie versteht und daran glaubt, was sie durchgemacht hat. Sie ist umgeben von ihren Freunden und ihrer Familie. Sie ist sehr sauer darüber und wird darüber eindringlich mit einem Therapeuten sprechen."

Kim Kardashian ohne BH, dafür mit vier Millionen Dollar teurem Ring am Finger ... Foto: Viennareport

Kanye kauft noch größeren Klunker zum Trost

Währenddessen weicht ihr Ehemann Kanye West nicht von ihrer Seite und scheint auch schon die Lösung für ihren Kummer parat zu haben: "Kanye war eine große Unterstützung für Kim und ist ein toller Ehemann. Sie ist extrem empfindlich und Kanye lässt ihr ihre Zeit zur Genesung. Er ist allerdings sauer und möchte, dass diese Leute für das bezahlen, was sie seiner Frau angetan haben. Er plant, ihr neuen Schmuck von Lorraine Schwartz zu kaufen und dieses Mal wird der Diamant sogar noch größer sein."

Kim Kardashian liebte es, ihren Schmuck, darunter ihren 4-Millionen-Ring, auf Instagram zu zeigen. Foto: Viennareport

Kardashian- Show etwa vor dem Aus?

The Show Must Go On? Nicht für den Kardashian- Clan. Nach dem traumatischen Raubüberfall auf Kim in Paris wurden die Dreharbeiten ihrer Reality- Serie auf unbestimmte Zeit gestoppt. Die 35- Jährige soll sogar überlegen, ob sie ihren Job vor der Kamera noch weiter machen kann. Droht "Keeping Up With The Kardashians" jetzt das Aus?

Kim Kardashian Foto: Viennareport

Kim Kardashian soll nach dem Vorfall laut Berichten ihr ganzes Leben, das sie so gerne öffentlich zur Schau gestell hatte, anzweifeln. Daher ist es noch nicht einmal sicher, ob es überhaupt noch weitere Folge von "Keeping Up With the Kardashians" geben wird. Der Schock sitzt tief bei der Ehefrau von Rapper Kanye West, die alle öffentlichen Auftritte und Reisen für die nächsten Wochen abgesagt hat.