Kim Kardashian: Erstes Schmuckstück aufgetaucht

Wie die Promi- Plattform weiter berichtet, soll der Anhänger unter der ursprünglichen Zehn- Millionen- Euro- Beute gewesen sein, vom berühmten Juwelier Jacob and Co. stammen und einen Wert von rund 30.000 Euro haben.

Kim Kardashian liebte es, ihren Schmuck, darunter ihren 4-Millionen-Ring, auf Instagram zu zeigen. Foto: Viennareport

Kim Kardashian ohne BH, dafür mit vier Millionen Dollar teurem Ring am Finger ... Foto: Viennareport

Für die Polizei könnte das die erste Spur sein. Sie untersucht den Klunker jetzt auf DNA- Spuren, in der Hoffnung, so die Gangster, die Kim Kardashian Anfang letzter Woche in Paris überfallen und beraubt haben, zu finden. Trotz des Fundes ist die Polizei nicht davon überzeugt, dass es sich bei den fünf als Polizisten verkleideten Männern um Amateure handelte.

Unterdessen rüstet Kim Kardashian ordentlich auf. Einen Raub wie jenen in Paris will sie auf jeden Fall verhindern, wird berichtet. Ab sofort passt nämlich eine Security- Escorte auf die Familie Kardashian- West auf, die es locker mit der des US- Präsidenten aufnehmen kann: inklusive schwer bewaffneter Ex- Mitglieder des Secret Service sowie ehemaliger Soldaten einer israelischen Eliteeinheit.

