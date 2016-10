Kim Kardashian: Erpressung mit Sexfotos?

Kim Kardashian (35) ist von der Horrornacht, in der sie von fünf maskierten Männern in Paris im Bett überfallen, gefesselt und ins Badezimmer gesperrt wurde, völlig traumatisiert. Nach ihrer Flucht zurück nach New York, hat Ehemann Kanye West die gemeinsame Wohnung hermetisch abriegeln lassen. Alleine vor dem Gebäude wurden sechs Wachen postiert, die niemanden unkontrolliert rein oder rauslassen.

Security-Männer vor dem Gebäude, in dem Kim Kardashian in New York mit ihrer Familie wohnt. Foto: AP

Eine Sorge kann der Rapper seiner Gattin aber nicht von den Schultern nehmen: Die Angst, dass nach dem brutalen Raubüberfall, bei dem sie um Leib und Leben fürchten musste, nun auch noch private Fotos von ihr und möglicherweise ihrem Mann an die Öffentlichkeit gelangen, die dafür nicht bestimmt waren, oder dass ihr mit den Fotos gedroht und sie damit erpresst wird.

Kim Kardashian Foto: Viennareport

Grund: Unter dem Diebesgut, das ihr entwendet worden ist, waren nicht nur Schmuckstücke im Wert von kolportieren 10 Millionen Euro, sondern auch zwei Smartphones mit vermutlich intimen Fotos von Kim Kardashian.

Völlig nackt: Kim Kardashian zeigt ihre künstliche Bräune. Foto: instagram.com/kimksnapchats/

Der Star der Reality- TV- Serie "Keeping Up With The Kardashians" gilt als regelrecht selfiesüchtig und fotografiert oder filmt sich gerne auch in intimsten Momenten und Entkleidungsstadien. Zahlreiche sexy Schnappschüsse auf ihrer Instagram- Seite beweisen dies.

Erst kürzlich postete sie ein Nacktfoto von sich in einem Hotelzimmer. Freilich zensiert. Denn die sozialen Medien sperren allzu intime Fotos.

2007 veröffentlichte eine amerikanische Pornoproduktionsfirma ein privates Sexvideo des Starlets unter dem Titel "Kim K Superstar".

Kim Kardashian sonnt sich am Pool Foto: Viennareport