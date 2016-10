Kim Kardashian bettelte in Paris um ihr Leben

Die Ehefrau von US- Rapper Kanye West war zur Fashion Week nach Paris gereist und hatte sich im noblen "L’hôtel de Pourtalès" in der Innenstadt einquartiert. Dort wurde sie gegen 2.30 Uhr Opfer des Raubüberfalls. Nach Worten ihrer Sprecherin wurde Kardashian von "zwei bewaffneten und maskierten Männern, die wie Polizisten angezogen waren" überfallen. Gerüchten zufolge soll es sich um Mitglieder der berüchtigen serbischen Juwelendiebesbande "Pink Panther" gehandelt haben. Kardashians Leibwächter begleitete zu diesem Zeitpunkt ihre Schwestern Kourtney und Kendall, die im Nachtklub "Arc" feierten.

Polizisten vor dem Gebäude in Paris, in dem Kim Kardashian überfallen wurde. Foto: EPA

Der Polizei zufolge drangen zunächst fünf mit Polizeijacken bekleidete Männer in die Residenz im schicken achten Bezirk ein und überwältigten den Nachtwächter. Sie zwangen den Mann, sie zu Kardashians Zimmer zu führen, bevor sie ihn in einen Kasten sperrten. Zwei der Männer seien dann in Kardashians Apartment eingedrungen. Sie hätten Kardashian "gefesselt" und "geknebelt", laut französischer Medien mit Klebebändern, sie in die Badewanne gelegt und im Badezimmer eingesperrt. Bevor ihr der Mund verschlossen wurde, soll Kardashian in Todesangst um ihr Leben gefleht haben. Freunden sagte sie, es wäre der "schlimmste Moment" ihres Lebens gewesen.

Kim Kardashian mit ihren Schwestern bei der Fashion Week in Paris. Foto: Viennareport

Die Beute: Ein vier Millionen Euro teurer Ring und eine Schatulle mit Schmuck im Wert von fünf Millionen Euro, wie aus Justizkreisen verlautete. Gestohlen wurden auch zwei Handys. Die Täter konnten unerkannt fliehen. Womöglich türmten sie auf Fahrrädern - aus der Eingangshalle der Residenz wurden welche gestohlen.

Kim Kardashians vier Millionen Dollar teurer Verlobungsring. Foto: Instagram/Kim Kardashians

Das Vorgehen lässt aus Sicht des Polizeigewerkschafters Luc Poignant vermuten, dass die Täter genau wussten, worauf sie es abgesehen hatten. "Das war sicher kein Zufall", sagt er dem Sender BFMTV. "In einem solchen Fall muss man wissen, dass die Person sich an diesem Ort aufhält und dass sie wertvolle Schmuckstücke bei sich hat."

Kardashian sei "wirklich sehr aufgewühlt, aber unverletzt", sagte ihre Sprecherin. Die 35- Jährige verließ Paris nach ihrer Aussage bei der Polizei mit dem Flugzeug.

Fotos zeigen Kardashian, wie sie unter einer schwarzen Decke verborgen von einer Assistentin behutsam zum Flugzeug geführt wird. Wo sich ihre beiden Kinder, North (3) und Saint (1), während des Überfalles aufgehalten haben, ist nicht bekannt. Vermutlich befanden sich diese aber nicht in Frankreich.

Kim Kardashian mit Schwester Kourtney in Paris Foto: Viennareport

Kanye West beendete Auftritt wegen Notfall

Wegen des Überfalls brach Kanye West einen Auftritt in New York ab. Nach etwa einer Stunde verließ der Rapper die Bühne des Festivals The Meadows und sagte, "entschuldigt mich, die Show ist vorbei". Später erklärte ein Organisator, West habe wegen eines "Notfalls in der Familie" sein Konzert abbrechen müssen.

Kardashian, Star der Reality- Fernsehserie "Keeping Up with the Kardashians", ist großer Modefan und reist regelmäßig zur Fashion Week nach Paris. Am Sonntag saß die 35- Jährige beim Defilee von Balenciaga in der ersten Reihe und besuchte auch leichtbekleidet die Modenschau von Givenchy.

Paris Hilton in der Front Row bei der Schau von Givenchy im Rahmen der Pariser Fashion Week. Foto: Viennareport

Nicht nur der Mode wegen hat Kardashian ein besonderes Verhältnis zu Paris: 2014 feierten sie und Kanye West ihre Hochzeit unter anderem mit einer prunkvoll- protzigen Party im Schloss von Versailles nahe der Metropole.

Kim Kardashian lässt derzeit sehr tief blicken. Foto: Viennareport