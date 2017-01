Kim Gloss: Zu viele Schönheitsoperationen

Dem Magazin "OK!" erklärte sie im Interview: "Ich muss gestehen, dass ich es in letzter Zeit mit den Lippen etwas übertrieben habe." Weitere Schönheitsoperationen sind daher erst mal nicht geplant. Sie sagt: "Ich werde jetzt erst mal nichts mehr an mir verändern lassen."

Kim Gloss bei der "Resident Evil"-Premiere Anfang Jänner Foto: Viennareport

Das Starlet hat nie versucht, ihre Eingriffe zu verheimlichen. Dafür habe sie zu viel Verantwortung, erzählte sie vor einiger Zeit im Interview mit der "Gala": "Man muss zu dem stehen, was man ist und was man tut. Außerdem verspüre ich eine gewisse Verantwortung gegenüber meinen Fans und möchte auch bei diesem Thema ehrlich und offen sein. Da ich sehr offen und ehrlich mit diesem Thema umgehe, hoffe ich, dass ich einen Beitrag dazu leisten kann, dass sich meine Fans mit diesem Thema sehr genau und kritisch auseinander setzen."

Kim Gloss auf einem Foto aus dem Jahr 2013 Foto: Viennareport

Trotz der vielen Veränderungen bleibt Gloss für ihre Fans immer noch erreichbar. Das erzielt sie, indem sie mit ihrem Privatleben genauso offen wie mit ihren Beauty- OPs umgeht.

Kim Gloss Foto: Viennareport

Erst kürzlich schrieb sie ihren Snapchat- Followern über den Gehirntumor ihrer Mutter: "Sie hat eine Bestrahlungstherapie bekommen und dadurch wächst er nicht mehr. Aber es ist halt auch eine tickende Zeitbombe." Über die Krankheit hatte sie vor einiger Zeit bei Markus Lanz erzählt: "Man kann ihn nicht operieren. Die haben es probiert, aber sie könnte halt blind oder behindert werden oder gar nicht mehr aufwachen."