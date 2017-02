Kim Gloss: "Es ist erst mal Schluss mit den OPs"

"Mein Freund ist glücklich darüber, dass ich jetzt gesagt habe, es ist erst mal Schluss mit den OPs. Ihm war das langsam echt zu viel", verrät die Sängerin im Gespräch mit "Promiflash", meldet "Bang News".

Insbesondere ihre Haartransplantation im letzten Jahr habe ihren Schatz verstört: "Das hat echt ein bisschen abschreckend gewirkt auf ihn."

Mit ihrer Entscheidung, sich wieder auf mehr Natürlichkeit zu besinnen, ist nicht nur ihr Freund glücklich, sondern auch die Ex- "DSDS"- Kandidatin selbst. "Auch meine Lippen lasse ich jetzt erst mal in Ruhe. Sie waren in letzter Zeit wirklich ein bisschen zu doll. Das habe sogar ich selbst im Spiegel gesehen", berichtet Kim.

Kim Gloss auf einem Foto aus dem Jahr 2013 Foto: Viennareport

Für ihre Haartransplantation wurde eine Hautpartie mit Haaren vom Hinterkopf entfernt und auf die Stirn gesetzt. Ein äußerst schmerzhafter Eingriff: "Das am Kopf, das war so heftig. Das würde ich nicht noch einmal machen lassen." Offenbar hat der Star nun erkannt, dass der Spruch "Wer schön sein will, muss leiden" nicht immer zutreffen muss...

Kim Gloss bei der "Resident Evil"-Premiere Anfang Jänner Foto: Viennareport