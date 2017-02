Kidman enthüllt frühere Verlobung mit Kravitz

Die australische Schauspielerin Nicole Kidman (49) hat in einem Zeitschriften- Interview eine frühere Verlobung mit dem US- Musiker Lenny Kravitz (52) enthüllt. In "The Edit", dem Online- Magazin von Net- A-Porter, spricht Kidman über ihre Rolle in der neuen TV- Serie "Big Little Lies", in der auch Zoë Kravitz (28), die Tochter des Rockmusikers, mitspielt.