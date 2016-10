Khloe Kardashian: Kim geht es nach Raub nicht gut

Kim Kardashian (35) erholt sich ihrer Schwester zufolge nur schwer von dem bewaffneten Raubüberfall vor rund einer Woche in Paris. Es gehe Kim "nicht so gut", sagte Khloe Kardashian (32) am Dienstag in der US- Talkshow von Moderatorin Ellen DeGeneres. "Was ihr passiert ist, ist traumatisch."