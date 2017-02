Khloe Kardashian: "Dankbar für Rache- Körper"

Die 1,77 Meter große 32- Jährige ist derzeit in der Show "Revenge Body" zu sehen, in der sie den Teilnehmern dabei hilft, auf gesunde Weise Gewicht zu verlieren und sich selbst durch einen fitteren Körper neu zu erfinden, berichtet "Bang Showbiz". Auch ihren eigenen Körper nennt das TV- Starlet "Revenge Body" ("Rache- Körper").

Die hübsche Blondine selbst verdankt ihrem regelmäßigen Fitnesstraining viel - und zwar sowohl in körperlicher als auch mentaler Hinsicht.

In einem Blogpost mit dem Titel "Warum ich meinem 'Revenge Body' dankbar bin" schüttet Khloé ihr Herz aus und schreibt: "Meine Fitnessmission gehörte nur mir. Ich hatte nicht realisiert, dass der Weg, um gesund zu sein, um mental und physisch stark zu werden, mir auch durch meine Scheidung helfen würde. Oder durch die Kritik, die ich jeden Tag bekomme. Und auch durch die Geschlechtsumwandlung meines Stiefvaters."

Jenner hatte sich 2015 als Transfrau geoutet und den Namen Caitlyn Jenner angenommen - keine leichte Zeit für seine Familienmitglieder.

Die 32- Jährige gibt weiter zu, eine "emotionale Esserin" zu sein. "Ich musste mir selbst beibringen, mir keine Riesenpackung Eiscreme reinzustopfen oder heimlich drei Pizzas zu bestellen und alle auf einmal zu essen, wie ich es immer gemacht habe", erklärt die Reality- Darstellerin. "Davor habe ich nie darüber geredet, wenn ich traurig war. Ich habe meine Gefühle einfach in mich hineingefressen." Das habe sich geändert, als sie ihr Sportprogramm in die Tat umsetzte und ihre Ernährung umstellte. Heute fühlt sich Khloe endlich wohl in ihrer eigenen Haut. "Das habe ich nur für mich gemacht", stellt sie klar.