Kendall Jenner und Bella Hadid zeigen blanke Pos

Am Montagabend fand das jährliche Schaulaufen der Promis vor dem Metropolitan Museum of Art in New York statt. Schrille Outfits und sexy Roben gehören zur Met- Gala dazu, den Wow- Auftritt des Abends hatten aber Kendall Jenner und Bella Hadid. Den beiden Model- Beautys musste man an diesem Abend nämlich einfach auf den Allerwertesten starren.

Kendall Jenner präsentierte stolz ihr heißes Outfit. Foto: 2017 Getty Images

Die kleine Schwester von Kim Kardashian kam nämlich in einem nahezu durchsichtigen Netzkleid mit XXL- Dekolleté, das nur an den intimsten Stellen notdürftig verstärkt war. Besonders die Rückenansicht des Kleides von La Perla Haute Couture hatte es in sich. Der tiefe Ausschnitt mit Wasserfall- Effekt reichte bis fast zu den Pobacken, durch den durchsichtigen Stoff konnte man Kendalls Stringtanga sehen. Der Rest blieb unbedeckt. Kein Wunder, dass die Fotografen da wie wild auf den Auslöser drückten.

Besonders von hinten war Kendall Jenner ein echter Augenschmaus. Foto: AUG/face to face

Bei Kendalls Rückenansicht klickten die Auslöser. Foto: AUG/face to face

Doch die Konkurrenz schlief nicht: Denn auch Bella Hadid zeigte sich supersexy. In einem glitzernden Jumpsuit von Designer Alexander Wang zeigte auch die Gigi Hadids Schwester, was sie zu bieten hat. Denn auch die 20- Jährige ließ tiefe Einblicke auf ihre Pobacken zu. Ob Bella da ein Höschen darunter versteckt hielt, wird wohl ihr kleines Geheimnis bleiben ...

Auch Bella Hadid zeigte, was sie hat. Foto: AUG/face to face

Gemeinsam mit Designer Alexander Wang schritt Bella Hadid über den roten Teppich. Foto: AFP

Doch auch die übrigen Stars sorgten mit ihren heißen und teilweise auch sehr ausgefallenen Roben für ein Blitzlichtgewitter in New York. Die schönsten Outfits der Met- Gala 2017 gibt es hier:

Gigi Hadid in einer ausgefallenen Kreation von Tommy Hilfiger Foto: 2017 Getty Images

Katy Perry setzte auf eine etwas eigentümliche Kopfbedeckung. Foto: 2017 Invision

Lady in Red: Katy Perry Foto: 2017 Invision

Jennifer Lopez in einem hellblauen Traum aus Chiffon. Foto: 2017 Invision

Kim Kardashian kam in einem weißen Kleid, das ein bisschen wie ein Nachthemd ausschaute. Foto: AFP

Selena Gomez machte ihren ersten Pärchen-Auftritt mit The Weeknd. Foto: 2017 Invision

Ach Kylie Jenner glitzerte, was das Zeug hielt. Foto: AFP

Gisele Bündchen zeigte sich verliebt mit ihrem Ehemann Tom Brady. Foto: 2017 Invision