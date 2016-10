Kendall Jenner: "So war der erste Kuss"

So verriet die Lagerfeld- Muse: "Die Leute werden denken, dass ich verrückt bin, aber so verrückt war es gar nicht. Ich war in der Dusche, aber sie lief natürlich nicht. Meine drei Freunde und ich waren komplett angezogen und spielten 'Wahrheit oder Pflicht'. Und meine kleine Schwester wollte uns ausspionieren. Mein Zimmer hatte aber kein Schloss. Also versteckten wir uns im Badezimmer, bis wir uns wagten, einander zu küssen. Wir stiegen in die Dusche und zogen den Vorhang zu und kamen nach dem Kuss wieder heraus. Es war also in der Dusche, aber nicht so versaut, wie es klingt."

Kendall Jenner Foto: Charles Sykes/Invision/AP

Aber mit einem Geheimnis blieb es nicht: So packte der "Keeping Up With the Kardashians"- Star gegenüber dem "W"- Magazin ebenfalls aus, dass er in andere Kinderstars verliebt war: "Ich stand total auf die Disney- Kids. Ich war total verliebt in Dylan und Cole Sprouse von "Zack und Cody". Aber Justin Bieber war zum Beispiel der Popstar meiner Generation. In ihn habe ich mich sofort verliebt. Aber jetzt natürlich nicht mehr!"

Kendall Jenner modelt jetzt auch für Mango. Foto: instagram.com/kendalljenner

Sich selbst bezeichnet die schöne Brünette als "altmodisch", wenn es um Dates geht: "Es ist nicht so, dass ich Angst habe, einen Typen anzusprechen oder ihm zu zeigen, dass ich ihn mag. Aber ich mag es mehr, begehrt zu werden. Das Gefühl, dass dich jemand haben möchte. Wenn ein Typ sich nicht bemüht, mich zu kriegen, wird die Beziehung wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Das wäre verschwendete Zeit für mich. Nennt mich altmodisch, aber so mag ich es eben."

Wer lässt hier seinen Busen blitzen? Foto: instagram.com/kendalljenner.snap

Kendall Jenner Foto: APA/AFP/VALERY HACHE