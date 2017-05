Kendall Jenner mag's gerne sexy - und darf nicht

Ihr Interviewpartner zeigt sich daraufhin zutiefst verwundert: "Das ist so seltsam, denn du hast den perfekten Körper. Ich denke, dass die Leute vielleicht eingeschüchtert sind, das mit dir zu machen. Vielleicht hast du viel mit der amerikanischen 'Vogue' gemacht und es geht nicht darum, sondern mehr um die Kleidung."

Weiter gesteht die hübsche Brünette, dass sie sich liebend gerne in vielen verschiedenen Facetten zeigen würde. "Ich liebe es, mich zu verwandeln. Jeder will immer, dass ich ich selbst bin. Die Leute sind immer verwirrt, weil ich nicht nur ein Model bin, sondern auch einen großen Namen habe. Sie wissen nicht, was sie mit mir machen sollen."

Bei Kendall Jenner blitzten Nippel-Pickerl unterm Top hervor. Foto: Viennareport

Auch über ihre Freundschaft zu den berühmten Hadid- Schwestern spricht die Reality- Darstellerin. "Gigi und ich sind uns näher gekommen, als wir mit dem Modeln angefangen haben. Aber Bella und ich waren tatsächlich seit der High School wirklich gute Freunde. Wir haben jeden Tag in der Schule Zeit miteinander verbracht, bevor wir beide zu arbeiten anfingen. Es ist wirklich witzig, weil viele Leute nicht wissen, dass Bella und ich schon so fünf oder sechs Jahre lang befreundet sind."