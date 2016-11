Kendall Jenner löscht Instagram- Konto

Bei Fans eines vom Hype in sozialen Netzwerken abhängigen US- Promis kann dessen plötzlich nicht mehr erreichbares Instagram- Konto schon mal einen kleinen Schock auslösen: So erging es jedenfalls Fans von Kim Kardashians jüngerer Halbschwester Kendall Jenner, deren Instagram- Konto am Sonntag offenbar gelöscht wurde und seitdem nicht mehr zugänglich ist.