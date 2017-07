Kendall Jenner lässt ihre Nippel blitzen

Immer wieder einmal betont Kendall Jenner, dass sie es obenrum am liebsten richtig luftig mag und den BH gerne mal in der Wäscheschublade daheim liegen lässt. Zuletzt blieb der Büstenhalter dieser Tage im Kasten. Da marschierte die 21- jährige Model- Beauty nämlich durch New York und trug obenrum nur eine durchsichtige Bluse. Kendalls Brüste samt Brustwarzen schimmerten fast schon frivol durch den hauchdünnen Stoff.

Kendall Jenner im sexy Outfit in New York Foto: www.PPS.at

BH vergessen, liebe Kendall? Foto: www.PPS.at

Der erbarmungslosen Sommerhitze wollte Kendall mit dem Weglassen einer Kleiderschicht aber offensichtlich nicht trotzen. Immerhin trug das Model zwar keinen BH, dafür aber Jeans und weiße Stiefeletten.

Kendall Jenner liebt es, ohne BH unterwegs zu sein. Foto: www.PPS.at

Bei diesem Nippelblitzer muss man einfach hinschauen. Foto: www.PPS.at

Die Kardashian- Schwester ist übrigens nicht die einzige, die lieber oben "ohne" vor die Türe geht. Auch ihre Busenfreundin Bella Hadid trägt BHs nur, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Im Gegensatz zu Kendalls aktuellem Outifit war das, das die 20- Jährige vor wenigen Tagen ausführte, aber schon fast züchtig. Dennoch: Ein kleiner Nippelblitzer hie und da hat wirklich noch keinem geschadet ...

Auch Bella Hadid verzichtet gern auf ihren Büstenhalter. Foto: www.PPS.at

Gegen das Outfit von Kendall Jenner war das von Bella Hadid aber schon fast züchtig. Foto: www.PPS.at