Kendall Jenner: "Habe Angst davor, einzuschlafen"

In der kommenden Episode ihrer TV- Show bei "E!" sagt Kendall Jenner: "Ich habe Angst davor, einzuschlafen, weil es immer wieder passiert. Es fühlt sich an, als würde mein Herz aufhören zu schlagen." Doch Mutter Kris erinnert ihre Tochter an die Wichtigkeit ihrer Verpflichtungen: "Aber du fliegst für dein Leben und deine Karriere um die Welt. Die Designer haben dich gebucht und zählen auf dich."

Hui! Kendall Jenner lieferte in New York tiefe Einblicke.

Das 60- jährige Familienoberhaupt weist jedoch daraufhin, dass der Gesundheitszustand ihrer 20- jährigen Tochter zu einem großen Problem wurde: "Kendall lebt sozusagen im Flieger. Also ist ihre Angst im Flugzeug und die Schlafparalyse ein riesiges Problem. Manchmal war sie in einer so starken Starre, dass ich von L.A. nach London fliegen musste, nur um sie von London nach New York zu kriegen. Es ist also ein ernstes Problem geworden."

Kendall Jenner

Über ihre Krankheit sprach die Lagerfeld- Muse gerade erst in einem Interview sehr offen: "Ich wache mitten in der Nacht auf und kann mich nicht bewegen. Jeder sagt mir, dass alles in Ordnung mit mir ist, aber so fühle ich mich nicht." Da ihre Familie ihre Probleme nicht ernst genug nehme, koche sie vor Wut, wie das Model verrät: "Ich habe keine Lust mehr mit Leuten darüber zu diskutieren, dass es mir nicht gut geht. Ich verspreche euch: Wenn ich irgendwann ins Krankenhaus gebracht werde, dann werdet ihr alle aufwachen."

Kendall Jenner