Kelly Rohrbach: Heißer als Pamela Anderson?

Sie tritt in große Badeschlampfen, die blonde US- Amerikanerin Kelly Rohrbach. Im neuen "Baywatch"- Film schlüpft sie in den roten Kultbadeanzug von Busenikone Pamela Anderson und verkörpert deren legendäre Rolle der CJ Parker. Ob das gelingen wird?

Pamela Anderson (l.) und Kelly Rohrbach (r.) Foto: face to face, Viennareport

Rohrbach glaubt nicht so ganz daran. Sie sagt: "Ich möchte nicht nur die Wachsfigur, das heiße Mädchen sein." Deshalb spiele sie die Rolle "alles andere als perfekt". Ihre CJ sei: "Ein bisschen dümmlich, witzig und unbeholfen in gewissen Momenten."

Kelly Rohrbach am Set von "Baywatch" Foto: Viennareport

Pamela Anderson in "Baywatch" Foto: Peter Clay/face to face

