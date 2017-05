Kelly Rohrbach: "Habe jeden Abend Steak verdrückt"

Als CJ Parker wurde Pamela Anderson in den 90er- Jahren zur "Baywatch"- Sexbombe schlechthin. In die Rolle der sexy Badenixe durfte für die Neuverfilmung jetzt Kelly Rohrbach schlüpfen. Und weil der rote Einteiler, den die schöne Ex- Freundin von Hollywoodstar Leonardo DiCaprio fast den ganzen Film hindurch tragen wird, mehr zeigen als verdecken wird, hat die 27- Jährige vor Drehbeginn auch eine ganz besondere "Diät" gemacht.

Kelly Rohrbach spielt CJ Parker im neuen "Baywatch"-Streifen. Foto: Viennareport

Kelly Rohrbach spielt CJ Parker im neuen "Baywatch"-Streifen. Foto: Viennareport

"Ich habe jeden Abend ein T- Bone- Steak verdrückt", verriet Rohrbach der "Daily Mail". Der Grund, warum sich die Blondine täglich eine ordentliche Portion Fleisch genehmigen durfte, war einfach: Für ihr exzessives Training habe ihr Körper viele Proteine benötigt, so die Schauspielerin weiter.

Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach und Ilfenesh Hadera sind die neuen Rettungsschwimmerinnen. Foto: CapFSD/face to face

Kelly Rohrbach spielt CJ Parker im neuen "Baywatch"-Streifen. Foto: Viennareport

Jeder der "Baywatch"- Darsteller habe nämlich vor und während des Drehs einen Personal Trainer zur Seite gestellt bekommen. "Das war großartig, weil du nicht viel nachdenken musstest. Du hast einfach das getan, was sie dir gesagt haben. Ich in meinem Fall bin viel laufen gegangen. Ich bin den Strand in LA vier oder fünf Mal in der Woche abgelaufen - Sprint- Einehiten und so weiter."

Kelly Rohrbach am Set von "Baywatch" Foto: Viennareport

Kelly Rohrbach am Set von "Baywatch" Foto: Viennareport

Exzessives Training für "Baywatch" - Body

Aber nicht nur daraus habe ihr "Baywatch"- Bikini- fit- Training bestanden, so Rohrbach weiter. "Ich boxe gerne also habe ich das mit meinem Trainer sehr viel gemacht. Außerdem haben wir mit Gewichten gearbeitet. Ich habe so früh am Morgen mit dem Work- out begonnen, dass ich fast noch geschlafen habe. Als ich danach im Auto gesessen bin, habe ich mich nicht mehr erinnern können, was ich gerade gemacht habe. Man will das verdrängen, wenn man so hart trainiert."

Kelly Rohrbach am Set von "Baywatch" Foto: Viennareport

Kelly Rohrbach am Set von "Baywatch" Foto: Viennareport

Dafür habe sie aber keine Kalorien zählen müssen, so die 27- jährige Beauty weiter. "Ich bin eine ziemlich starke Esserin. Ich muss ziemlich viel essen, damit ich funktioniere, also mache ich keine Diät, besonders dann, wenn ich mehr Work- out mache. Also hat es damit geendet, dass ich jeden Abend ein T- Bone- Steak zum Dinner gegessen habe, weil wir so viel Muskel- Aufbau- Arbeit gemacht haben."

Kelly Rohrbach Foto: Viennareport

Kelly Rohrbach Foto: Viennareport