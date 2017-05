Kelly Rohrbach: Badeanzug half gegen Burger- Speck

Kelly Rohrbach, die C. J. Parker in der Neuverfilmung des Kultfilms "Baywatch" spielt, zählt zu den schönsten Frauen auf der Welt. Doch auch sie ist nur ein Mensch und leidet manchmal an einem Völlegefühl, sobald sie zu viel gegessen hat. Zum Glück kam ihr beim Dreh der legendäre rote Badeanzug zur Hilfe.