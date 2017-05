Katzenberger: Alles dreht sich um ihre Bikinifigur

Auf Facebook und Instagram zeigt Daniela Katzenberger, die nach der Geburt ihrer Tochter Sophia 27 Kilos abgespeckt hat, voller Stolz ihre Bikinifigur, die sie nun schon ein Jahr hält. "Sommer 2016 + Sommer 2017" schrieb sie neben zwei Bilder von sich: Das eine zeigt sie im Vorjahr im roten Bikini, das andere heuer.

Knallharter Kilokrieg

Verantwortlich für ihre Figur sei eine Ernährungsumstellung, behauptet sie. Was so harmlos klingt, als hätte sie einfach auf gesundes Essen umgestellt, ist in Wahrheit ein knallharter Krieg um jedes Kilo.

Wie das Magazin "OK!" kürzlich enthüllte, ist das 30- jährige TV- Starlet nahezu besessen von seinem Body- Mass- Index. Sie stelle sich im Kampf um die Traumfigur täglich auf die Waage, messe ihren Bauchumfang und verzichte werktags auf Kohlenhydrate, Zucker und sogar Fruchtzucker aus Obst. Manchmal esse sie gar rohes Fleisch. Gekocht wird immer frisch. Statt Cocktails mixt sie Proteinshakes und zählt dabei jedes Kalorien mit. Dass sie freilich auch Sport macht, sieht man ihr an. Dokumentiert hat sie ihre Abnehmerfolge übrigens nicht nur in den sozialen Medien, sondern sogar in einem Buch: "Eine Tussi speckt ab."

Genervter Gatte

Ein wenig genervt vom Diätwahn seiner Frau sein soll indes Lucas Cordalis. Der 49- jährige Sänger steht nämlich auf Kurven. Im TV beschwerte er sich erst vor wenigen Wochen, er fände, dass ihr "zusätzliche zwei, drei Kilos absolut stehen würden ..."