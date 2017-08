Katy Perry und Orlando Bloom: Liebes- Comeback?

"Sie haben auf jeden Fall so gewirkt, als wären sie wieder zusammen. Sie kuschelten fast die ganze Nacht. Sie saß fast die ganze Nacht auf seinem Schoß und sie küssten sich", plauderte der Augenzeuge aus, für den es offenbar klar ist, dass es zwischen dem Schauspieler und der Sängerin ein Liebes- Comeback gegeben hat.

Katy Perry und Orlando Bloom Foto: www.PPS.at

"Sie sahen so aus, als hätten sie die Zeit ihres Lebens. Die Leute haben sie nicht wirklich gestört. Ich denke nicht wirklich, dass die Leute wussten, dass sie es waren, weil sie Hüte trugen und so", ergänzte der Zeuge. Und auch die Bilder, die die "Daily Mail" jetzt veröffentlichte, sprechen eine eindeutige Sprache ...

Das Paar trennte sich im Februar nach fast einem Jahr Beziehung. In einem Statement wurde dies dann letztendlich auch bestätigt: "Ehe Verzerrungen ausarten, können wir bestätigen, dass Orlando und Katy gerade respektvollen, liebenden Abstand nehmen." Über die Gründe wurde seither nur gemunkelt. So sei etwa Katys Wunsch nach Kindern und einer Hochzeit - und Orlandos Nicht- Wunsch danach - zu viel für die Beziehung gewesen. Es sieht jedoch nun ganz danach aus, dass sich die beiden am Ende vielleicht doch noch einigen können ...