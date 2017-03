Katy Perry und Orlando Bloom legen Liebe auf Eis

Katy Perry (32, "Roar") und Orlando Bloom (40, "Der Hobbit") nehmen eine Beziehungsauszeit. "Bevor Gerüchte oder Falschmeldungen überhandnehmen, können wir bestätigen, dass Orlando und Katy im Moment in Respekt und Liebe auf Distanz gehen", teilten Sprecher der beiden in einem Statement mit, das sie am Dienstag mehreren US- Medien zukommen ließen.