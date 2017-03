Katy Perry: "Betete früher gegen Homosexualität"

Die Tochter eines Evangelisten- Ehepaares unterdrückte ihre eigene Neugier auf das gleiche Geschlecht durch erzchristliche Erziehung: "Meine ersten Worte waren nach Mama und Papa gleich Gott und Satan. Und ich wollte unbedingt in den Himmel und für alle Zeiten Frozen Yogurt essen dürfen."

"Wollte Homos durch Gebete in Heteros umwandeln"

Als sie als Teenager dennoch "unreine Gedanken" über andere Mädchen hatte, probierte es Perry laut "Enterpress News" mit Gebeten: "Ich habe versucht, das lesbische in mir weg zu beten. In den Jesus- Camps für Jugendliche unserer Kirche. Ich glaubte damals wie alle in meiner Kirche daran, dass man Homos durch Gebete in Heteros umwandeln konnte. Auf der anderen Seite war ich sogar damals innerlich skeptisch, dass Sexualität eine Sache von schwarz oder weiß war."

Dann lernte sie durch ihre Musikkarriere Menschen aus der Homo- Szene kennen, die gar nicht dem von ihrer Kirche gezeichneten Horrorbild entspachen: "Sie waren die freisten, stärksten, nettesten und offensten Menschen, die ich jemals getroffen habe. Sie haben meine Seele stimuliert und mein Herz mit Freude gefüllt. Was für eine Offenbarung."

Bei ihrer Ehrung durch die LBGTQ- Gemeinde in Los Angeles enthüllte die Sängerin, dass ihr erster grosser Hit "I Kissed a Girl" aus dem Jahr 2008 auf eigenen Erfahrungen beruhte: "Um ehrlich zu sein, habe ich noch mehr als gemacht als nur geküsst. Wie ihr seht, können Menschen sich ändern."