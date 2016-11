Katie Holmes schnappt sich Kiefer Sutherland

Ende Oktober haben sich Katie Holmes und Jamie Foxx so still und heimlich, wie sie zusammengekommen sind, getrennt. Doch lange ließ sich die Schauspielerin und Ex- Ehefrau von Tom Cruise nicht Zeit zum Trübsalblasen. Denn schon jetzt soll sie einen Neuen an ihrer Seite haben - und auch der ist ziemlich bekannt. Seit Kurzem trifft sich die 37- Jährige Gerüchten zufolge nämlich mit Kiefer Sutherland.