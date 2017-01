Katherine Heigl: "Ich habe 20 Kilo zugenommen"

Vor knapp fünf Wochen brachte Katherine Heigl ihr erstes Kind, Sohnemann Joshua Bishop, zur Welt. In einem Interview mit dem "People"- Magazin erzählt sie, wie schlimm es war, sich jeden Monat beim Arzt wiegen zu müssen: "Du wirst zunehmen - das gehört zu einer Schwangerschaft nun einmal dazu. Sich aber jeden Monat in der Arztpraxis auf die Waage stellen zu müssen, war wirklich schwierig für mich, weil ich es gewohnt bin, mein Gewicht genau zu kontrollieren. Jedes Mal, wenn ich ein bisschen zunehme, bekomme ich Panik und denke mir sofort: 'Oh nein, ich muss schnell wieder abnehmen'."

20 Kilo in 9 Monaten

Während der Schwangerschaft hat sie sich immer gesund ernährt und regelmäßig Sport gemacht. Insgesamt legte Heigl aber 20 Kilo zu: "Das ist wirklich schwer für eine Schauspielerin, die ihr ganzes Leben damit verbracht hat, immer die letzten 10 Kilo loszuwerden. Aber ich bin jetzt so dankbar für meinen Körper, weil ich das Gefühl habe, er tut das, was er tun muss."

Meine Brüste sind entsetzlich groß

Auch ihre Brüste waren von den physischen Veränderungen ihres Körpers betroffen: "Meine Brüste sind einfach so entsetzlich groß geworden", verriet sie gegebenüber "People". "Es war schrecklich! Ich hatte schon immer große Brüste. Allerdings sind sie von einem Doppel- D auf ein I gewachsen. Wussten Sie, dass diese BH- Größe überhaupt existiert? Ich nämlich nicht. D, E, F, G, H, I - das ist schrecklich!"

Das Stillen des Kleinen hilft ihr aber dabei, ihr Gewicht wieder zu regulieren: "In den ersten Wochen nach seiner Geburt nahm ich sehr schnell sehr viel ab und habe daher beschlossen, nicht mehr so viel wegen meines Gewichts zu stressen. Mit der Zeit wird es sich schon wieder normalisieren."

Der Kelly- Clan

Am 23. Dezember 2007 heiratete Katherine Heigl Musiker Josh Kelley, den sie über ein Jahr zuvor auf dem Set von dessen Musikvideo "Only You" kennenlernte. Im September 2009 adoptierte das Paar ein südkoreanisches Mädchen namens Naleigh und drei Jahre später ein weiteres Mädchen namens Adelaide. Der kleine Joshua kam Ende Dezember 2016 auf die Welt. "Dieser kleine Bub wird zuhause von so vielen Mädchen angehimmelt", erzählt die Schauspielerin.