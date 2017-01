Kates Fellhut: Tierbabys starben natürlichen Todes

Herzogin Kate, die am Montag ihren 35. Geburtstag gefeiert hat, gilt als extrem stilbewusst und an Eleganz kaum überbietbar. Sogar, dass die beliebte Ehefrau von Prinz William Echtpelzhauben trägt, wird ihr verziehen. Denn die hübsche Mutter von zwei Königskindern wählt ausschließlich ethisch korrekte Pelzerzeugnisse. Die Haube, die sie jüngst beim Kirchgang auf dem royalen Landsitz Sandringham am Kopf hatte, wurde aus dem Fell von Alpakajungen genäht, die eines natürlichen Todes gestorben sind.