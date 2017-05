Kate versus Pippa: Wer hat's besser getroffen?

Pippa Middleton, die kleine Schwester der britischen Herzogin Kate, gab ihrem Verlobten James Matthews am Samstag das Jawort.

Foto: AP/Justin Tallis, AFP/ODD ANDERSEN

Die Location

Die 33- Jährige heiratete den mehr als gut betuchten Hedgefonds- Manager unter Ausschluss der Öffentlichkeit in einer hübschen kleinen Kirche der englischen Grafschaft Berkshire.

Der Empfang fand in einem 116.000 Euro teuren Glaspalast statt, der auf dem Anwesen der Middletons aufgebaut worden war. Insgesamt soll Pippa 800.000 Euro für ihr Märchen verjubelt haben.

Pippa gab ihrem James in der St. Mark's Church in Englefield das Jawort. Foto: AP

Kate und William schritten in der Westminster Abbey vor den Altar. Foto: AFP

Die Location war zauberhaft. Im Vergleich zur Hochzeitskirche ihrer Schwester aber bescheiden.

Denn Kate wurde vom Sohn des britischen Thronfolgers dereinst standesgemäß in der Westminster Abbey unter den Augen der ganzen Welt zum Traualtar geführt. Gefeiert wurde im Anschluss im wohl berühmtesten Schloss des Kingdoms, dem Buckingham- Palast, dessen Wert auf unglaubliche 1,2 Milliarden Euro geschätzt wird. Kosten der "Royal Wedding": 23 Millionen Euro.

Die Brautkleider

Ein Brautkleid, das nur einer künftigen Königin würdig ist, trug Herzogin Catherine bei ihrer Hochzeit im Jahr 2011. Von Sarah Burton, der Kreativdirektorin des britischen Modehauses Alexander McQueen entworfen, war es übersät mit einem Blumenmuster aus feinster Spitze und zeichnete sich durch einen klassischen Schnitt aus. Besonders herausragend: Kates 2,70 Meter lange Schleppe, die von ihrer Trauzeugin und Schwester Pippa getragen wurde. Vorbild für den Traum in Weiß und aus Seide war das Kleid, das Grace Kelly im Jahr 1956 bei ihrer Hochzeit mit Fürst Rainier von Monaco trug.

Herzogin Kate trug ein Brautkleid von Sarah Burton, Designerin bei Alexander McQueen. Foto: AFP

Pippa Middleton trug ein Brautkleid von Designerin Giles Deacon. Foto: AFP

Auch Pippa ließ sich bei der Wahl ihres Brautkleides nicht lumpen. Sie setzte bei ihrer Hochzeit am Wochenende auf ein hochgeschlossenes Kleid mit viel Spitze und einen extralangen Schleier im Haar. Ebenso wie ihre Schwester ließ sich auch die 33- Jährige ihren Hochzeitstraum auf den Leib schneidern - und zwar von der britischen Modedesignerin Giles Deacon.

Die Gästeliste

Auch beim Vergleich der Gästeliste hat Kate ebenfalls eindeutig gewonnen: Bei Pippas Hochzeitszeremonie in der Kirche bestaunte nur Roger Federer die schöne Braut. Prinz Harrys Celebrityfreundin Meghan Markle durfte erst im Anschluss zur Party kommen.

Roger Federer und seine Ehefrau Mirka bei der Hochzeit von Pippa Middleton Foto: AFP

Bei Kate und William schluchzte nicht nur der gesamte Hochadel Europas in die Taschentücher, auch Prinzessin Dianas guter Freund Elton John verdrückte Tränen, die Beckhams saßen neben Guy Ritchie und Rowan Attkinson in der Kirche. Und last, but not least: Königin Elizabeth II. war natürlich ebenfalls anwesend. Eine Gästeliste also, die nicht zu toppen ist.

Elton John und Ehemann David Furnish bei Kates Hochzeit 2011 Foto: AFP

Victoria und David Beckham kamen ebenfalls zur Hochzeit von Kate und William. Foto: AFP

Aussehen des Ehemannes

Wir wissen natürlich nicht, wie Prinz William, dessen Haupt ja bereits ein kleines Glatzerl krönt, in zehn Jahren aussehen wird.

Im Augenblick hat der 34- Jährige im Attraktivitätsvergleich mit dem 41- jährigen James Matthews die royale Nase vorne. Außerdem: Die rote Uniform von William ist einfach fesch!

Welcher Middleton-Ehemann hat mehr Sexappeal: Prinz William oder James Matthews? Foto: AFP, AP

2011 führte Prinz William seine Kate vor den Altar. Foto: AP

Hotness- Faktor der Schwestern

Herzogin Kate hat für ihre Schwester das am altmodischsten aussehende, körperverhüllende Kleid gewählt, das man sich nur vorstellen kann. So, als hätte sie es aus dem Schrank der Queen gemoppst. Eine wunderschöne Geste, denn so stahl sie der schönen Braut, wie es sich für Hochzeitsgäste gehört, keinen Augenblick die Show.

Im Gegensatz zu Pippa, die bei ihrem Auftritt als Kates Trauzeugin 2011 mit ihrem figurbetonten Kleid Schlagzeilen machte, Spitznamen "Her Royal Hotness" abstaubte und von der Braut doch für einige Augenblicke ablenkte.

Kates Brautjungfernkleid wirkte etwas altmodisch. Foto: AFP

Pippa sorgte 2011 vor allem mit ihrem Po für Schlagzeilen nach der Royal Wedding. Foto: AFP

Das Leben der Schwestern

Und jetzt? Urlaube in der Karibik und in St. Moritz, Privathubschrauber, schöne Kleider und Dienstboten - beide Schwestern leben ein Leben im Luxus und haben es nicht schlecht getroffen.

Doch während Herzogin Kate für den Rest ihres Lebens an der Seite ihres Mannes im Dienste der Krone stehen und zahlreiche Repräsentationspflichten erfüllen muss, darf ihr Schwester fortan ein privilegiertes Upper- Class- Leben führen.

Kates Leben an der Seite von Prinz William ist sehr glamourös. Foto: AFP

Pippa Middleton beim Besuch eines Tennisspiels in Wimbledon. Foto: AP

Nach der Versuchen in der "Privatwirtschaft" - unter anderem gab sie einen Partyratgeber heraus und versuchte sich als Kolumnistin für ein Lifestylemagazin - kann sich die Brünette im Gegensatz zu Kate jetzt ihren Hobbys widmen - Radfahren, Tennis und Fashion. Trotzdem hat sie Pech: Sie wird immer im Schatten der großen Schwester stehen ...