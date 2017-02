Kate Upton superheiß am "Sports Illustrated"- Cover

Mit der "Swimsuit"- Ausgabe von 2011 gelang Kate Upton der internationale Durchbruch. Damals wurde die fesche Blondine mit den heißen Kurven als "Rookie of the Year" ausgezeichnet, was sie quasi über Nacht zum Star machte. Im Folgejahr schaffte es die 24- Jährige bereits aufs Cover der Bademoden- Ausgabe der "Sports Illustrated", ebenso wie 2013.

Kate Upton in der aktuellen Ausgabe der "Swimsuit Issue" Foto: YouTube.com

Und dieses Jahr ist es endlich wieder so weit! Wie das Magazin am Mittwoch bekannt gab, prangt Kate Upton heuer erneut auf dem Umschlag der "Sports Illustrated". Die Fans dürfen sich gleich dreimal freuen: Das Magazin bringt nämlich drei verschiedene Upton- Cover auf den Markt - und jedes Mal hat das Kurvenmodel nicht wirklich viel an.

Auf ihrer Instagram- Seite zeigte sich Upton begeistert. "Wow, ich fühle mich so geehrt und bin so aufgeregt, wieder dabei zu sein!", schreibt das Model dort. Außerdem bedankt die Blondine sich dafür, Teil einer Ausgabe zu sein, "die Schönheit und Selbstvertrauen in jeder Größe und Form feiert". Neben dem 63- jährigen Ex- Model Christie Brinkley zeigt sich in der diesjährigen Ausgabe unter anderem auch wieder Plus- Size- Model Ashley Graham oder Neu- Mama Chrissy Teigen in knappen Bikinis.

