Kate Moss will in Capri hoch hinaus

Aktuelle Bilder aus der Nähe von Capri zeigen auch warum. Einmal mehr suhlt sich Moss - den Oberkörper von möglichst viel Stoff befreit - in der italienischen Sonne und lässt sich dabei aus einem Hubschrauber hängen. Was wie Szenen aus einem Erotik- Actionfilm anmutet, sind Aufnahmen für ein Fotoshooting. Die Moss will eben noch immer hoch hinaus ...

Aus dem Heli hängend macht Kate Moss eine gute Figur. Foto: www.PPS.at

Kate Moss will's wieder wissen und zeigt sich beim Shooting knapp bekleidet. Foto: www.PPS.at

Kate Moss hebt mit dem Hubschrauber ab. Foto: www.PPS.at

Wohlverdientes Abendessen nach einem anstrengenden Tag: Kate Moss und ihre Crew Foto: www.PPS.at

Adabei Norman Schenz, Kronen Zeitung