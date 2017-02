Kate Moss: Splitternackt mit 43 Jahren

Seit knapp 30 Jahren ist Kate Moss schon im Modelbusiness tätig. Doch der 43- Jährigen ist es nicht immer so leicht gefallen, sich vor der Kamera der Kleidung zu entledigen. "Meine Mutter hat mir gesagt, dass ich alles andere als fotogen bin", so das Model in einem Interview mit dem Magazin .

Daher habe sie auch einige Zeit gebraucht, um mit Nacktshootings klar zu kommen, so Moss weiter. "Von Anfang an wollten die Fotografen immer, dass ich meine Kleider ausziehe, obwohl ich meinen eigenen Körper überhaupt nicht mag. Ich musste mich erst an meine eigene Nacktheit gewöhnen."

Für die Spezial- Ausgabe des "W"- Magazins ist nicht nur Moss sexy abgelichtet worden. Neben der Modelikone sind auch Jennifer Lopez, Jessica Chastain oder Donatella Versace zu sehen.