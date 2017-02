Kate McCann will "Britain's got Talent" gewinnen

Kate McCann, die Mutter des vor fast zehn Jahren aus einer Ferienanlage in Portugal verschwundenen, damals dreijährigen Mädchens Madeleine McCann, will an der britischen Talentschow "Britain's got Talent" teilnehmen. Gemeinsam mit dem "Missing People Choir" versucht sie, es in die Show zu schaffen. In dem Chor singen Menschen, die ein Kind, einen Partner oder einen Verwandten vermissen.