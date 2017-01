Kate ist bei den BAFTA Awards unerwünscht!

Herzogin Catherine ist angeblich bei den BAFTA Awards nicht willkommen. Eigentlich wurde erwartet, dass die 35- Jährige am 12. Februar gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz William an der glamourösen Preisverleihung der British Academy of Film and Television Arts in London teilnimmt. Nun scheint der Besuch der hübschen Brünetten jedoch gar nicht mehr so sicher. Grund: Ihre Anwesenheit würde den anderen Stars die Schau stehlen.