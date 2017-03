Kate Hudsons neuer Beau ist wieder ein Musiker

Sie steht auf Musiker! Wer war da alles nochmal? Der Ex- Black- Crowes- Frontman Chris Robinson, dann der Muse- Sänger Matthew Bellamy. Gerüchten zufolge soll auch mal was mit Nick Jonas gewesen sein, und auf der Oscar- Party hat es angeblich auch einen kleinen Flirt mit Katy Perrys Ex Diplo gegeben. Nun kommt Danny Fujikawa dazu.

Kate Hudson und Chris Robinson Foto: Hector Vallenilla, face to face

Kate Hudson und Matthew Bellamy Foto: MediaPunch, face to face

Auf der Berühmtheitsskala schafft er es allerdings nicht so weit nach oben wie seine Vorgänger. Der Gitarrist spielt in der nicht so bekannten Folk- Rock- Band Chief und führt sein eigenes Plattenlabel Lightwave Records. Vielleicht schafft Fujikawa jetzt den großen Durchbruch, auf den er gewartet hat. Jetzt, wo doch so viel Rummel um ihn gemacht wird.

Kate Hudson Foto: AdMedia, face to face