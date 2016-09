Kate Hudson will sich jetzt Brad Pitt angeln

In der Radioshow von Howard Stern erklärte Hudson, die zuletzt mit Muse- Frontman Matt Bellamy liiert war, was der ideale Mann für sie haben müsse: "Ich möchte ganz ehrlich sein, ich brauch schon einen lustigen Mann. Jemand, der lustig ist, macht mich auch gleichzeitig glücklich. Ich möchte gerade einfach nur einen heißen Typen haben, aber nicht für immer, wenn du verstehst was ich meine."

Kate Hudson spielte in den Filmen "Bride Wars", "Almoust Famous" oder "Ein Schatz zum Verlieben". Foto: Viennareport

Stern hakte nach und fragte, ob Brad Pitt ein heißer Typ sei. Dabei kam Hudson schließlich ins Schwärmen: "Ja, genau! Ich finde Brad ist sehr, sehr gutaussehend", lachte sie. Ob der Schauspieler da wohl anbeißt?

Kate Hudson zeigt ihre Bikinifigur. Foto: Viennareport

Zuletzt gab sie zu, dass sie ihren Job als Mutter recht gut mache. Die 37- jährige sagt der neuen Ausgabe der "Marie Claire": "Ich beschönige nichts. Ich gebe mein Bestes. Ich mag es zu kochen, ich mag es zu beschenken." Es sei eine schöne Erfahrung und ihre Kinder würden ihr dabei helfen. "Aber wenn sie etwas wollen, sage ich oft 'Ich habe dir eine königliche Mahlzeit vorgesetzt'. Ich kann nicht alles. Ich werde einfach die OK- Mutter sein müssen."