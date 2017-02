Kate Hudson: Detoxen wie der Hollywoodstar

In ihrem ganzheitlichem Selfcoaching- Ratgeber "ganz.schön.glücklich " (Knaur Balance), der in den USA auf Platz 2 der Bestsellerliste der "New York Times" landete, beschreibt Kate Hudson, wie sie es als Mutter von zwei Söhnen schafft, ihren stressigen Alltag zu überstehen und sich dabei wohlzufühlen. Sie gibt ihren Leserinnen Anleitungen in die Hand, um es ihr nachzumachen. Mit Fragebögen und praktischen Übungen geleitet sie ihre Leser wie eine Freundin durch das Buch. Neben Sport, Achtsamkeit und gesunder Ernährung setzt die Beauty auch auf regelmäßige Entgiftungskuren, um den Körper zu entlasten.

Foto: Darren Ankenman/Knaur Balance

"Wenn ich eine kurze Entgiftungs- und Entschlackungskur durchführe, dann bevorzuge ich die Detox- Gemüsebrühe, die leicht verdaulich und reich an Vitaminen und Mineralstoffen ist. Ich trinke sie über den Tag verteilt", schreibt Hudson in ihrem Ratgeber.

Kate Hudson Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/PASCAL LE SEGRETAIN

Man benötigt:

2 mittelgroße Karotten, zerkleinert

3 Selleriestangen, gedrittelt

2 große Knoblauchzehen, fein gehackt

1/2 Kopf Grünkohl, nur die Blätter (die Stiele entfernen, weil sie bitter schmecken)

1/2 Butternusskürbis, geschält und zerkleinert

1 Bund frische Petersilie

etwa 1,5 Zentimeter Ingwer

1/2 TL Kurkuma, gemahlen

1/2 TL Meersalz

1/4 TL frisch gemalener schwarzer Pfeffer

2,8 Liter Wasser (gefiltert, wenn Sie möchten)



Alle Zutaten werden in einen großen Topf gegeben und zugedeckt aufgekocht. Die Hitze wird danach reduziert und die Brühe 3 bis 4 Stunden auf kleiner Flamme gekocht. Sie können die Suppe entweder mit den Gemüsestücken essen oder sie durch ein Sieb passieren und über den Tag verteilt trinken.