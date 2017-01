Kate Hudson: Das ist dran an Affäre mit Brad Pitt!

Was ist dran an den Gerüchten rund um die Liebe zwischen Kate Hudson und Brad Pitt? US- Medien haben ja berichtet, die Schauspielerin und der Noch- Ehemann von Angelina Jolie hätten eine Affäre, seien jetzt sogar zusammengezogen. Die Zeitungen hatten sogar Kates Mutter Goldie Hawn mit den Worten zitiert: "Er macht meine Tochter so glücklich!" Jetzt meldet sich Hudsons Bruder Oliver auf Instagram und scherzt über die Liebesgerüchte.