Kate Beckinsale: Die Action- Britin mit Biss

"Ja, ich bereite mich körperlich lange auf die Rolle vor." Das heißt, jeder Angreifer auf der Straße würde sich in Lebensgefahr begeben, wenn er sich mit ihr anlegt? "Also, vermutlich wohl ja", lachte die in den USA lebende Britin beim "Krone"- Interview im Berliner Nobelhotel "Adlon".

Kate Beckinsale im Adlon mit "Krone"-Adabei Norman Schenz Foto: Norman Schenz

Gefilmt wurde übrigens ganz in unserer Nähe, in Prag, im Winter. Es war permanent dunkel. "In meiner Jugend hatte ich ja immer ein wenig Angst im Finsteren. Die Ängste haben sich im Laufe der Zeit aber geändert." Und an der Stelle sei gesagt, Frau Beckinsale ist ziemlich furchtlos, wie sie eindrucksvoll auf der Leinwand unter Beweis stellt.

"Underworld - Blood Wars": Beckinsale beim Kampf Vampire gegen Werwölfe îAEA Foto: 2016 Sony Pictures Releasing GmbH

Ob sie sich irgendeinen Stunt nicht zugetraut hat? "Ach, es ist nicht so, dass ich mich irgendetwas nicht getraut hätte. Aber das Risiko war bei manchen Szenen schlicht und einfach nicht versicherbar ..."