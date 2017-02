Karl Merkatz lässt die Hüllen fallen

"Egal, welche Rolle man spielt, es geht immer darum ihre Seele zu fassen. Man muss den jeweiligen Charakter, um ihn dementsprechend darstellen zu können, nicht nur verstehen, sondern leben. Speziell bei Theaterproduktionen geht das oft sogar so weit, dass er sich kurz vor der Premiere auch in mein Privatleben verlagert, aber meine Frau weiß Gott sei Dank damit umzugehen", verrät Karl Merkatz, der mit seinen 86 Jahren schon in über 250 Film- und TV- Produktionen mitwirkte und mit Preisen zuletzt für "Anfang Achtzig" mehrfach ausgezeichnet wurde.